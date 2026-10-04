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Mancini: “Kean eve dönüyor, Scamacca oynayabilir”

İtalya

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, yarın oynanacak İtalya-Türkiye maçı öncesinde Sky Sport’a konuştu. İşte UEFA Uluslar Ligi’ndeki karşılaşma öncesinde teknik direktörün açıklamaları. Mancini, Kean’in son maçta aldığı ve henüz atlatamadığı bir darbe nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı.

KEAN - "Moise iyi değil, tam olarak iyileşmedi ve bu akşam evine dönecek". Santrforun durumu, Roma maçına ilişkin olarak önümüzdeki saatlerde Como tarafından yeniden değerlendirilecek.

DEĞİŞİKLİKLER - "Çok sayıda oyuncu var, denemeler yapıyoruz, Paris’teki maçın üzerinden çok az gün geçti, bu yüzden biraz daha fazla değişiklik yapacağız".

PIO ESPOSITO'NUN YERİNE SCAMACCA - "Olabilir, evet. Özellikler çok değişmiyor, farklı çözümlerimiz var".

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