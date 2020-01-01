Mancini, Chiellini'yi yedekte unuttu
İtalya Milli Takımı'nda Giorgio Chiellini, yedek kulübesinde unutuldu.
Teknik direktör Roberto Mancini, UEFA Uluslar Ligi'nde Bosna Hersek ile oynanan maç öncesinde takım kaptanı Chiellini'yi yanlışlıkla yedek bıraktığını açıkladı.
1-1'lik beraberlikle biten maçın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı şöyle söyledi:
"Bana ilk 11 listesini gösterdiler ama gözlüklerim yanımda değildi. İlk 11'i beğendiğimi söyledim; fakat Chiellini yerine Acerbi'nin yazıldığını fark etmedim. Hata benimdi."
"Bir maçta Acerbi'nin, diğerinde de Chiellini'nin oynayacağını önceden planlamıştık. Chiellini'ye Bosna Hersek maçında mı yoksa Hollanda maçında mı oynamak istediğini sordum, o da Bosna maçında oynamak istemişti. Şimdi değiş-tokuş yapmamız gerekecek."