Mancini, Chiellini'yi yedekte unuttu

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Bosna Hersek maçında Giorgio Chiellini'yi yanlışlıkla yedek bıraktığını açıkladı.

İtalya Milli Takımı'nda Giorgio Chiellini, yedek kulübesinde unutuldu.

Teknik direktör Roberto Mancini, 'nde Bosna Hersek ile oynanan maç öncesinde takım kaptanı Chiellini'yi yanlışlıkla yedek bıraktığını açıkladı.

1-1'lik beraberlikle biten maçın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı şöyle söyledi:

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"Bana ilk 11 listesini gösterdiler ama gözlüklerim yanımda değildi. İlk 11'i beğendiğimi söyledim; fakat Chiellini yerine Acerbi'nin yazıldığını fark etmedim. Hata benimdi."

"Bir maçta Acerbi'nin, diğerinde de Chiellini'nin oynayacağını önceden planlamıştık. Chiellini'ye Bosna Hersek maçında mı yoksa maçında mı oynamak istediğini sordum, o da Bosna maçında oynamak istemişti. Şimdi değiş-tokuş yapmamız gerekecek."