Mancini: "Böyle geceler olur, bize ders olacak"

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Hayal kırıklığı yaşayan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Belçika karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından Rai mikrofonlarına konuştu: "Onlar daha iyiydi. İyi başlamamıza rağmen fiziksel açıdan ve bire bir mücadelelerde bunun bedelini ağır ödedik. Daha iyi oynadılar."

İtalya ilk on dakikada çok iyi bir performans sergiledi, ardından sahanın her bölgesinde zorlanmaya başladı. Mancini, "Evet, alanları kapatamıyor ve doğru şekilde pres yapamıyorduk. Bizi zor durumda bıraktılar. Fiziksel açıdan bunun bedelini ödedik. Fransa maçının yorgunluğunu da biraz hissettik" dedi.

İtalya, skor olarak geriye düştükten sonra da bir reaksiyon gösteremedi. Mancini, "Böyle geceler yaşanabilir. Gelişim sürecinde maalesef bunlar da olabilir ve bu maçlardan önemli dersler çıkarmak gerekir. Buraya kadar geliş şeklimiz düşünüldüğünde, iyi bir süreç geçirdiğimiz için yolumuza devam etme şansımız olduğu açıktı. Ama zor bir maç olacağını biliyorduk. Üzgünüz, ancak bu gece de bize fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.