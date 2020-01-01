Mancini: Balotelli'yi böyle gördüğüm için üzgünüm
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Getty/Goal
Saha dışı olaylarıyla sık sık gündeme gelen Mario Balotelli, yaz transfer sezonunda hiçbir kulüple anlaşmamıştı. Şu an boşta olan yıldız isim için İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini açıklamalarda bulundu.
Balotelli ile Inter ve Manchester City'de çalışan Mancini, yetenekli golcünün şu an kulüpsüz olmasına üzüldüğünü belirtti;
"Onu bu durumda gördüğüme çok üzüldüm. 30 yaşında ve futbolunun olgunluk çağında. Milli takıma çok faydalı olurdu. Onu seviyorum ve umarım her zaman başına iyi şeyler gelir."