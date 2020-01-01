Mancini: Balotelli'yi böyle gördüğüm için üzgünüm

İtalya Milli Takımı'nın teknik patronu, şu an hiçbir kulüple sözleşmesi bulunmayan Mario Balotelli hakkında konuştu.

Saha dışı olaylarıyla sık sık gündeme gelen Mario Balotelli, yaz transfer sezonunda hiçbir kulüple anlaşmamıştı. Şu an boşta olan yıldız isim için İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini açıklamalarda bulundu.

Balotelli ile ve 'de çalışan Mancini, yetenekli golcünün şu an kulüpsüz olmasına üzüldüğünü belirtti;

"Onu bu durumda gördüğüme çok üzüldüm. 30 yaşında ve futbolunun olgunluk çağında. Milli takıma çok faydalı olurdu. Onu seviyorum ve umarım her zaman başına iyi şeyler gelir."