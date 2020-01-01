Mancini, Avrupa Şampiyonası için iddialı

Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Roberto Mancini, İtalya'ya Avrupa Şampiyonası zaferi yaşatacak güce sahip olduklarını dile getirdi.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2020) kazanmak için oynayacaklarını söyledi.

EURO 2020'de A Grubu'nda 'nin rakibi olan İtalya'yı çalıştıran teknik adam, Sport Mediaset'e açıklamalarda bulundu.

1968 yılında İtalya'nın kupayı kazandığını hatırlatan Mancini, "O dönemden beri ilk defa İtalya'ya bu kupayı getirebilecek güçte bir takım oluşturduk. Bunca yıldan sonra kupayı buraya geri getirmek harika olurdu ve bunu yapabilecek gücümüz var." ifadelerini kullandı.

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Turnuvaya katılma hakkı kazandıkları süreci değerlendiren Mancini, şöyle konuştu:

"2020 Avrupa Şampiyonası'na eleme grubundaki maçlarda aldığımız 10 galibiyetle gidecektik. Fakat şimdi 2021 yazına ertelendi. Zor bir periyodun ardından insanlarımıza milli takımı tekrar sevdirdik. Bunu iyi performans ve harika sonuçlarla başardık. Oyuncularımız kötü olmadıklarını, sadece kendilerine inanmaları gerektiğini anladı."

Bir dönem 'ı da çalıştıran Mancini, İtalya Milli Takımı'nın genç bir kadrodan oluştuğunu ve turnuvanın ertelenmesinin oyuncuların 1 yıl daha tecrübe kazanmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.