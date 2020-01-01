Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirdiği kadroda Phil Jones, Sergio Romero ve Marcos Rojo yer almadı.

Ole Gunnar Solskjaer grup aşaması için oluşturduğu 28 kişilik kadrosuna yeni transferler Edinson Cavani, Alex Telles ve Donny van de Beek'i dahil ederken, Jones, Romero ve Rojo kesik yedi.

Kırmızı Şeytanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda , PSG ve Leipzig'le karşılaşacak.

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Man United'ın UEFA'ya bildirdiği kadro şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: David De Gea, Dean Henderson, Lee Grant.

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Savunma: Eric Bailly, Tim Fosu-Mensah, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Alex Telles, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka.

Orta saha: Bruno Fernandes, Fred, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Paul Pogba, Donny van de Beek.

Forvet: Edinson Cavani, Odion Ighalo, Anthony Martial, Marcus Rashford.