Manchester United'ın hedefinde Haaland ve Sancho var

Başarılı günlerinin uzağında kalan Manchester United, Ocak ayında Jadon Sancho ve Erling Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor.

Efsane teknik adam Alex Ferguson'un ayrılmasından sonra İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yaşayamayan , ara transfer döneminde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre İngiliz ekibin başkan yardımcısı Ed Woodward, Declan Rice ve Mario Mandzukic hamlelerinden vazgeçip, 'un genç yıldızı Jadon Sancho ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Salzburg forveti Erling Haaland'ı gündemine aldı.

19 yaşındaki İngiliz oyuncu, milli takımdan geç döndüğü gerekçesiyle takımının 19 Ekim tarihinde oynadığı Borussia karşılaşmasında kadroya alınmayarak cezalandırıldı.

Borussia Dortmund'un milli maç arası öncesinde oynadığı maçına ilk 11 başlayan Sancho, 36. dakikada teknik direktör Lucien Favre tarafından oyundan alındı.

Yaşanan bu gelişmeleri bir fırsat olarak değerlendiren Ed Woodward, önümüzdeki Ocak ayında Alman ekiple Jadon Sancho için görüşmelere başlayacak.

Kırmızı şeytanların Haaland planı ise devre arasında oyuncuyu transfer edip, sezon sonuna kadar Norveçli genç golcüyü Salzburg'a kiralamak.

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Ekonomik açıdan rahat bir dönemden geçen Manchester United'ın bu transferleri gerçekleştirmesi için ekstra bir kaynak yaratmaya gerek duymuyor.

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Jadon Sancho, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Sezonun en formda oyuncularından biri olan Erling Haaland ise Salzburg ile çıktığı 18 maçta 7'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 26 kez rakip fileleri havalandırdı.