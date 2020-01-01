Manchester United'ın hazırlık maçı son anda iptal oldu

Kırmızı Şeytanların, Stoke City ile oynayacağı maç, Championship ekibinin menajerine yapılan testin pozitif çıkmasından dolayı iptal edildi.

17 Haziran'da yeniden başlayacak İngiltere Premier Lig için hazırlıklarını sürdüren , Championship ekiplerinden Stoke City ile hazırlık maçı yapma konusunda anlaşmaya varmıştı.

9 Haziran Salı günü Manchester United'ın Carrington'daki antrenman sahası oynanması planlanan maç, Stoke City Teknik Direktörü Michael O'Neill'a yapılan testin pozitif sonuçlanmasından dolayı iptal edildi.

İki takım oyuncuları antrenman sahasına geldikten sonra, Stoke City kafilesi maçın başlamasına çok kısa bir süre kala tesislerden ayrıldı.

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Stoke City oyuncuları hiçbir Manchester United oyuncusuna temas etmedi.

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Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri kendi aralarında yaptığı maç ile hazırlıklarını sürdürdü.

Stoke City ise konuyla ilgili açıklamada yayımladı. Açıklamada "Teknik direktörümüz Michael O'Neill'a 8 Haziran Pazartesi günü yapılan test pozitif sonuçlanmıştır. O'Neill'a daha önce yapılan beş test negatif çıkmıştı. Belirlenen prosedürler uygulanacak ve süreç devam edecek. Bu dönemde takımımız asistan menajer Billy McKinlay'in yönetimi altında çalışmalarını sürdürecek." ifadeleri yer aldı.

Manchester United, aradan sonraki ilk maçında 19 Haziran Cuma günü deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.