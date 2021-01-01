"Manchester United'ın Haaland'ı almaya gücü yetmez"

Andy Cole, Erling Haaland transferi ile ilgili eski takımı Manchester United için acı konuştu.

Manchester United'ın eski golcüsü Andy Cole, Kırmızı Şeytanlar'ın Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ı transfer edecek gücünün olmadığını vurguladı.

Son dönemde adı birçok büyük kulüple anılan Erling Haaland, bazı dedikodulara göre Molde'den eski hocası olan Ole Gunnar Solskjaer ile yeniden çalışmaya gönüllü. Andy Cole ise Manchester United'ın, Haaland için çekici bir kulüp olduğuna inanmıyor.

Andy Cole ne söyledi?

Daily Mirror'a konuşan Andy Cole, Haaland transferi ile ilgili şunları söylüyor: "Bu tür oyuncuları getirmek için onları bir şeyle ikna etmelisiniz.

Bu tür futbolcuların başka seçenekleri olacak. Manchester City, Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Barcelona gibi. Eğer bu kulüpleri seçme seçeneğiniz varsa, 'Manchester United şu anda nerede?' diye düşünürsünüz.

Manchester United'ı sevmeme rağmen, kulübün artık isminin yeterli olacağını sanmıyorum. Özellikle bu tür oyuncuları transfer etmek istiyorsanız. United, benim imza attığım dönemdeki gibi değil. Acımasızca dürüst olmalıyız. O zamanlar herkes bu kulübe gelmek istiyordu.

Şimdi 2021'den bahsediyoruz. Şu anda herkes Manchester United'a gelmek istiyor mu? Bundan pek emin değilim."

Erling Haaland nasıl yükselişe geçti?

Norveçli yıldız, 2019-20 sezonunda Red Bull Salzburg'la Şampiyonlar Ligi sahnesine çıktığından beri adım adım yükselmeye başladı. Salzburg o sezon gruptan çıkmayı başardı ve Erling Haaland, 6 grup maçında biri Anfield Road'da Liverpool'a karşı olmak üzere 8 gol kaydetti.

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, geçen sezon kış transfer döneminde Norveçli yıldızı 25 milyon Dolar karşılığında kadrosuna kattı. Haaland'ın yükselişi, Alman kulübünde daha da hız kazandı.

Haaland, 27'si bu sezon olmak üzere Borussia Dortmund formasıyla, tüm kulvarlarda ilk 44 maçında 43 gol kaydetti. Norveçli yıldız şu anda, 8 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en çok gol atan oyuncusu konumunda.

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Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, daha önce yaptığı açıklamada Erling Haaland'ın Almanya'daki gelişimini takip ettiğini vurguladı fakat Manchester United'ın Norveçli golcüyü hedefleyip hedeflemediği hakkında bir görüş bildirmedi.

34 yaşına giren Edinson Cavani, şu anda Solskjaer'in kadrosundaki tek orijinal santrfor. Bu yüzden Haaland, uzun vadede bu görevi yerine getirmek için ideal bir futbolcu olabilir.

Bununla birlikte Manchester City, Sergio Agüero sözleşmesinin son aylarına girmişken Norveçli yıldız için bir adım atabilir.