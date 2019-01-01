Manchester United'dan Premier Lig rekoru: 2000 gol

Norwich City'i 3-1 mağlup eden Manchester United, Premier Lig'de 2000 gol atan ilk takım olarak tarihe geçti.

Premier Lig'in 10. haftasında deplasmanda Norwich City ile karşılaşan , rakibini 3-1 mağlup etti. Bu skorla ligde 4 maç sonra galibiyete ulaşan Kırmızı Şeytanlar puanını 13'e yükseltti.

Mücadelenin 21. dakikasında Scott McTominay'in golüyle 1-0 öne geçen Manchester United, aynı zamanda lig tarihinde bir rekora imza attı. Manchester United, bu golle Premier Lig tarihinde 2000 gol atan ilk takım olarak tarihe geçmeyi başardı. Kulüp altyapısından yetişen 22 yaşındaki İskoç futbolcu, takımdaki 4. golünü atarken lig rekoruna da adını yazdırmış oldu.

Ağustos 1992'de Premier Lig serüvenine başlayan Manchester United'da 2 sezonda 345 maça çıkan Mark Hughes, 120 gol kaydetmişti. Andy Cole, Kırmızı Şeytanlar'ın Premier Lig'deki 500. golünü atan isim olmuştu.

Ligdeki 1000. golüne ile 2005'te ulaşan Manchester United, 6 yıl sonra Dimitar Berbatov ile 1500. golü bulmuştu.