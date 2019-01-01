Manchester United'dan Liverpool'a transfer çalımı

Almanya'nın yıldız golcüsü Werner'in adı Liverpool'la anılıyor ama bu transfer için Manchester United da devrede.

, Timo Werner'i ezeli rakibi 'un elinden kapmak istiyor.

Jürgen Klopp'un ekibi gelecek sezon hücum hattını 'in golcüsü Werner ile kuvvetlendirmeyi planlıyor ama bu süreçte yalnız olmayacaklar.

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Mirror'ın iddiasına göre, Manchester United, Alman forvet oyuncusu için kesenin ağzını açacak ve bu transferde ezeli rakibi Liverpool'a çalım atacak.

Bu sezon 'da çıktığı 10 maçta 9 gol atan Werner'i alarak forvetteki sıkıntılarına son vermek isteyen Kırmızı Şeytanlar, oyuncunun 27 milyon poundluk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar.

23 yaşındaki Timo Werner, A Milli Takımı'nın formasını 28 defa giydi ve 11 gol attı.