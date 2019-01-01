Manchester United'dan Liverpool'a transfer çalımı
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Manchester United, Timo Werner'i ezeli rakibi Liverpool'un elinden kapmak istiyor.
Jürgen Klopp'un ekibi gelecek sezon hücum hattını RB Leipzig'in golcüsü Werner ile kuvvetlendirmeyi planlıyor ama bu süreçte yalnız olmayacaklar.
Mirror'ın iddiasına göre, Manchester United, Alman forvet oyuncusu için kesenin ağzını açacak ve bu transferde ezeli rakibi Liverpool'a çalım atacak.
Bu sezon Bundesliga'da çıktığı 10 maçta 9 gol atan Werner'i alarak forvetteki sıkıntılarına son vermek isteyen Kırmızı Şeytanlar, oyuncunun 27 milyon poundluk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar.
23 yaşındaki Timo Werner, Almanya A Milli Takımı'nın formasını 28 defa giydi ve 11 gol attı.