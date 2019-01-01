Manchester United'dan 30 yılın en kötü başlangıcı

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'in 7. haftasında sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

, son 30 yıldan beri en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Kırmızı Şeytanlar, 30 Eylül Pazartesi günü oynanan mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon oynadıkları yedi maçtan sadece dokuz puan toplayan Kırmızı Şeytanlar, 1989-90 sezonundan sonra ilk kez takım tarihinin en kötü başlangıcına imza attı.

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Manchester United yönetimi, Aralık 2018'de Jose Mourinho'nun görevine son vererek takımın başına Ole Gunner Solskjaer'i getirmişti.

Solskjaer, çıktığı 28 Premier Lig mücadelesinde toplam 49 puan elde ederken, bu istatistikte Mourinho'nun gerisinde kaldı.

Manchester United, UEFA 'nde 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak.