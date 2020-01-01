Manchester United'dan 19 yıl sonra bir ilk

Manchester United, FA Kupası'nda 2001'den beri yapamadığı bir şeyi başardı.

Federasyon Kupası 4. Tur maçında Tranmere Rovers'a konuk olan ve karşılaşmadan 6-0 galip ayrılan , 19 yıl sonra ilk defa bir maçın ilk yarısında beş gol attı.

2020 yılında tüm turnuvalarda çıktığı yedi maçtan yalnızca iki galibiyet çıkarabilen ve sadece altı gol atabilen United'da menajer Ole Gunnar Solskjaer, Prenton Park'taki mücadele öncesinde kendisini baskı altında hissediyordu. Ancak takımı, zayıf rakip karşısında acımasız bir ilk yarı oynadı.

United karşılaşmanın ilk yarısını 5-0 galip kapatırken, bunu en son Şubat 2001'de 'ı 6-1 yendikleri maçta başarmışlardı. O maçta beşinci golü Solskjaer atarken, Dwight Yorke hat-trick yapmış, diğer iki golüyse Roy Keane ve Teddy Sheringham kaydetmişti.