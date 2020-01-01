Manchester United'da Sancho'nun forması hazır

Premier Lig devi, Borussia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho 7 numaralı formayı ayırdı.

, forması giyen 20 yaşındaki İngiliz futbolcu Jadon Sancho'yu transfer etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Evening Standard'ın haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Sancho'yu rekor bir transfer bedeli ile renklerine bağlayacak.

Sezon sonunda Dortmund'un kapısını çalmayı planlayan Manchester United'ın Sancho için George Best, Eric Cantona, David Beckham ve gibi efsane isimlerin giydiği 7 numaralı formayı vereceği iddia edildi.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Sancho'yu kadrosuna katmak isteyen bir diğer Premier Lig ekibinin ise olduğu belirtildi.

Genç yıldız, bu sezon sarı siyahlı ekiple çıktığı 35 resmi maçın 17'sinde gol atarken 18 de asist yapmayı başardı.