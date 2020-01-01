Manchester United'da Rashford bilmecesi

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Liverpool mücadelesi öncesi sakatlığı bulunan Marcus Rashford hakkında açıklama yaptı.

İngiltere Federasyon Kupası'nda Wolverhampton karşısında sakatlanan Marcus Rashford, deplasmanında forma giyemeyebilir.

Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 19 Ocak Pazar günü Liverpool deplasmanı öncesi Rashford hakkında konuştu:

"Henüz oynayabilir mi bu konu hakkında bir şey diyemem. Birkaç hafta önce Harry Maguire için söylediğim gibi onlara zaman tanıyoruz. Kontrol ve tedavileri bugün de devam edecek. Onu bu sabah görmedim. Liverpool maçına kadar muhtemelen hazır olmayacaktır ancak yine de bekleyip göreceğiz."

Ligde topladığı 34 puanla 5. sırada yer alan Kırmızı Şeytanlar'da sakatlığı bulunan Marcos Rojo, Scott McTominay ve Axel Tuanzebe, Liverpool mücadelesinde forma giyemeyecek.