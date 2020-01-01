Manchester United'da Rashford bilmecesi
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İngiltere Federasyon Kupası'nda Wolverhampton karşısında sakatlanan Marcus Rashford, Liverpool deplasmanında forma giyemeyebilir.
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 19 Ocak Pazar günü Liverpool deplasmanı öncesi Rashford hakkında konuştu:
"Henüz oynayabilir mi bu konu hakkında bir şey diyemem. Birkaç hafta önce Harry Maguire için söylediğim gibi onlara zaman tanıyoruz. Kontrol ve tedavileri bugün de devam edecek. Onu bu sabah görmedim. Liverpool maçına kadar muhtemelen hazır olmayacaktır ancak yine de bekleyip göreceğiz."