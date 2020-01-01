Manchester United’da Pochettino sesleri
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Manchester Evening News’un haberine göre Kırmızı Şeytanlar, son olarak Tottenham’ı çalıştıran Mauricio Pochettino ile temasa geçti.
İstanbul’daki yenilgiye kadar kulüp yönetimindeki bazı önemli isimlerin Solskjaer’ı desteklediği ve teknik direktör değişikliğine sıcak bakmadığı kaydedildi.
Ancak Başakşehir mağlubiyetiyle bu desteğin zayıfladığı ve cumartesi günü Everton karşısında alınacak kötü bir sonucun, Solskjaer ile yolların ayrılmasına sebebiyet verebileceği belirtildi.
Mauricio Pochettino geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada teknik direktörlüğe dönmeye hazır olduğunu ve en kısa sürede yeniden çalışmaya başlamak istediğini söylemişti.