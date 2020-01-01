Premier Lig

Manchester United’da Pochettino sesleri

Goal Türkiye
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Mauricio Pochettino
Getty
Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’nde 2-1 yendiği Manchester United’da tehlike çanları teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için çalıyor.

Manchester Evening News’un haberine göre Kırmızı Şeytanlar, son olarak Tottenham’ı çalıştıran Mauricio Pochettino ile temasa geçti.

İstanbul’daki yenilgiye kadar kulüp yönetimindeki bazı önemli isimlerin Solskjaer’ı desteklediği ve teknik direktör değişikliğine sıcak bakmadığı kaydedildi.

Ancak Başakşehir mağlubiyetiyle bu desteğin zayıfladığı ve cumartesi günü Everton karşısında alınacak kötü bir sonucun, Solskjaer ile yolların ayrılmasına sebebiyet verebileceği belirtildi.

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    Mauricio Pochettino geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada teknik direktörlüğe dönmeye hazır olduğunu ve en kısa sürede yeniden çalışmaya başlamak istediğini söylemişti.

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