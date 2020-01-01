Manchester United'da gençleşme hareketi devam ediyor

İngiliz ekibin transfer listesinde üç genç oyuncu bulunuyor: Jude Bellingham, Joe Hugill, Marc Jurado...

İngiltere Premier Lig'de eski başarılı günlerine dönmek için çalışmalarını sürdüren , kadrosunu güçlendirmek adına üç genç oyuncuyu gündemine aldı.

Daily Mail'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Birmingham'ın yetenekli orta saha oyuncusu Jude Bellingham, Sunderland'in 16 yaşındaki forveti Joe Hugill ve 'nın 16 yaşındaki sağ beki Marc Jurado'yu transfer etmek istiyor.

Bu üç isimden özellikle Jude Bellingham, daha 16 yaşında olmasına rağmen Birmingham formasıyla bu sezon 35 resmi maça çıkmayı başardı. Genç oyuncu bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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'un da ilgilendiği Bellingham için kulübü Birmingham 40 milyon euro bonservisbedeli talep ediyor.

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Manchester United'ın Bellingham'ı kulüp tesislerine davet edip Sir Alex Ferguson ile tanışmasını sağlaması, İngiliz ekibi bu yarışta bir adım öne çıkarıyor.

Kırmızı Şeytanlar, Hugill için 300 bin euro; Jurado için ise 1,7 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda bulunuyor.