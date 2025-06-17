Manchester United yeni 'Cantona'sını 74 milyon euro'ya kadroya kattı

Manchester United CEO'su Omar Berrada, 62.5 milyon sterlin'e (74 milyon €) transfer edilen Matheus Cunha'nın "Eric Cantona" gibi olacağını düşünüyor.

NE OLDU?

Manchester United, 2025 yaz transfer dönemine büyük harcamalarla başladı. Brezilyalı milli oyuncu Matheus Cunha, bu süreçte açıklanan ilk transfer oldu. 26 yaşındaki forvetin Wolverhampton’daki serbest kalma maddesi devreye sokularak transfer tamamlandı.

BÜYÜK RESİM

Cunha, Premier Lig’de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Wolverhampton formasıyla geçirdiği iki buçuk sezonun ardından, Manchester’da büyük beklentilerle karşılanıyor. Kulüp yönetimi, onun sahaya getireceği enerji ve etkileyicilikle tıpkı Eric Cantona’nın Sir Alex Ferguson döneminde yarattığı etki gibi bir çıkış yakalanabileceğini düşünüyor.

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BERRADA NE SÖYLEDİ?

Manchester United CEO’su Omar Berrada, United We Stand ve The Athletic’e verdiği demeçte Cunha için şu ifadeleri kullandı: “Bence taraftarlar onu çok sevecek. Teknik kapasitesi oldukça yüksek. Üç farklı pozisyonda oynayabiliyor. Hem gol atabiliyor hem asist yapabiliyor. Oyun kurucu özellikleri olan hücumcu bir orta saha. Tribünleri ayağa kaldıracak bir futbolcu. Kendine özgü bir havası var ve bu tavır taraftara çok çekici gelecek. Hatta ‘Cantona tarzı’ diyebilirim.”

“Onun transferi bizim için oldukça önemliydi. Şimdi diğer transferleri de hızlıca tamamlamaya çalışacağız. Ancak hızlı olmak her zaman en doğru yol değil. Bazen pazarlık süreçleri zaman alıyor ve kulüp açısından en doğru değeri bulmak gerekiyor. Verimli olmak hızlı olmaktan daha önemlidir.”

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Cunha, kulübün 'Proje 150' hedefi doğrultusunda transfer edildi. Manchester United, 2028 yılında 150. kuruluş yıl dönümünü kutlarken hem erkekler hem kadınlar futbolunda şampiyonluklar yaşamayı amaçlıyor.

Bu hedefe dair konuşan Berrada, şunları söyledi: “Geçtiğimiz sezonu 15. sırada tamamladık ve bu hedef şu anda imkânsız gibi görünebilir. Ama neden hedeflemeyelim? Neden elimizden geleni yapmayalım? Buna gerçekten inanıyorum. Önümüzde iki ya da üç yaz transfer dönemi var. Bu süreçte Premier Lig’i kazanabilecek bir kadro inşa edebiliriz. Eğer bu hedefe daha önce ulaşabilirsek, hepimiz mutlu oluruz. Ama kimse 2028’e kadar bekleyelim de demiyor zaten.”

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MAN UTD İÇİN SIRADA NE VAR?

Manchester United, 2025-26 sezonu fikstürünü Çarşamba günü açıklanacak Premier Lig programıyla öğrenecek. Kırmızı Şeytanlar, yaz hazırlıkları kapsamında bu yaz bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek. Hazırlık kampında West Ham, Bournemouth ve Everton ile karşılaşacaklar.