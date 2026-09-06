Manchester United’ya eşi benzeri görülmemiş darbe: Everton karşısındaki galibiyet son saniyede buhar oldu

Manchester United, Everton karşısında son saniyede iki puan bıraktı (2-2). Benjamin Sesko, The Toffees beş dakika önce eşitliği sağlamasının ardından 88. dakikada maçın kahramanı olacak gibi görünüyordu. Ancak uzatma dakikalarının derinlerinde Michael Carrick’in ekibi için işler yine ters gitti: Ainsley Maitland-Niles, attığı müthiş golle çılgın bir sona imza attı.

Eski Ajaxlı Lisandro Martínez’in ilk 11’de başladığı maçta Manchester United, sezonun üçüncü lig karşılaşmasına çıktı. Daha önce Ipswich Town’ı 5-2 mağlup eden The Red Devils, sezonun açılış maçında ise Hull City’ye 2-0 yenilmişti. Noussair Mazraoui ve Joshua Zirkzee yedek kulübesinde başlarken, Matthijs de Ligt hâlâ maç kadrosunda yer almadı.

Michael Carrick’in ekibi maça topa çok sahip olarak başladı, ancak United bir türlü gerçekten tehlikeli olamadı. Yirminci dakikada Marcus Rashford kanatta Merlin Röhl’ü geçip çizgiye indi ve yerden bir orta çıkardı. Ancak boş durumdaki Matheus Cunha topu kaleye gönderemedi. Yine de 0-1’in geleceği hissediliyordu.

Devre arasından kısa süre önce Everton skoru açmak için büyük bir fırsat yakaladı. Manchester United’ın yoğun topa sahip olmasına rağmen, boş durumdaki Röhl kanattan forvet Thierno Barry’ye tehlikeli bir orta yaptı. Ancak Barry yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda topu az farkla üstten auta gönderdi. Konuk ekip Bruno Fernandes ile neredeyse öne geçiyordu, fakat Jarrad Branthwaite iki kez buna engel oldu.

Manchester United ikinci yarıya harika başladı. Bryan Mbeumo bir driblingle rakiplerini geçti, neredeyse hiç durdurulmadan ceza sahasına girip şutunu çekti ve Jordan Pickford’u avladı: 0-1.

Everton eşitlik golü için tüm gücüyle yüklenmeye başladı. Ev sahibi ekip birkaç küçük atakla hücumlarını sıklaştırdı. Dewsbury-Hall, Tyrique George’un şık hareketinin ardından 1-1 için çok büyük bir fırsat yakaladı, ancak topa istediği gibi vuramadı. Karşılaşma artık tamamen açılmıştı, çünkü United da rahatlatan 0-2 golünü bulmak için belirgin şekilde yükleniyordu.

Everton 83. dakikada sonunda eşitliği yakaladı. Akıcı gelişen atakta top Hayden Hackney üzerinden George’a geldi ve George sert bir vuruşla topu yakın direk tarafında üst köşeye gönderdi: 1-1. Everton bu beraberliğin keyfini uzun süre çıkaramadı, çünkü Manchester United 88. dakikada bir kez daha vurdu. Luke Shaw, Bruno Fernandes’in bindirmesine destek verdi ve ardından Benjamin Sesko’ya ölçülü bir orta yaptı. Forvet, ters köşeye doğru bir kafa vuruşu yaptı. Pickford topa bir el uzattı, ancak 1-2’ye engel olamadı.

David Moyes’un ekibi yeniden beraberlik golünün peşine düştü. Son saniyede Everton bir fırsat daha yakaladı. Hackney topu ceza sahasına doğru geriye çıkardı, ardından United savunmadan topu uzaklaştırabildi. Ainsley Maitland-Niles seken topu önünde buldu ve ardından onu harika bir kavisle sol üst köşeye göndererek kaleci Senne Lammens’i çaresiz bıraktı: 2-2. Geç gelen beraberlik golünün ardından Hill Dickinson Stadyumu’nda büyük sevinç yaşandı.



