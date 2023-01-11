Siyah-beyazlı ekibin yıldız golcüsü, Kırmızı Şeytanlar'a çok yakın...

NE OLUYOR? Fabrizio Romano'ya göre Weghorst, Manchester United’a sezon sonuna kadar kiralık olarak katılmaktan sadece bir adım uzaklıkta...

Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı golcüyle sözlü olarak bir anlaşmaya vardı ve hizmetleri için Beşiktaş'a 2.6 milyon £ (3.2 milyon $) ödeyecek.

Ancak siyah-beyazlı ekibin, Weghorst'un ayrılmasından önce Manchester United'a ilettiği bir şartı var.

Beşiktaş, yıldız golcüsünün takımdan ayrılmasından önce onun yerine yine ayrı ayarda bir golcü bulmak niyetinde.

BÜYÜK RESİM: Manchester United patronu Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasının ardından Ocak ayında yeni bir forvet getirmek istediğini açıkça belirtti.

Ve transfer hedefi olarak Weghorst belirlendi. Hollandalı golcü, Kasımpaşa maçında attığı golün ardından gol sevincinde Beşiktaş taraftarına adeta veda etti.

Ancak Beşiktaş, Weghorst'un sözleşmesi olduğu için gidemeyeceği konusunda ısrar ediyor ve serbest kalma maddesinin şu an için aktif olmadığı belirtiliyor.

İKİ FOTOĞRAFTAKİ HİKAYE:

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BİLİYOR MUSUN? Weghorst, bu sezon Türkiye Süper Ligi'nde en çok Gol Beklentisi (9,8), rakip ceza sahasına en çok giren (118), en çok kaleye şut atan (23) ve en çok kafa vuruşu yapan (15) oyuncu konumunda bulunuyor.

MANCHESTER UNİTED İÇİN SIRADA NE VAR? Kırmızı Şeytanlar, Salı günü İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Charlton Athletic'e karşı mücadele edecek.