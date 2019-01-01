Manchester United ve Manchester City, Isco Alarcon için devrede
Real Madrid'in 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Isco Alarcon, yeni sezonda Premier Lig'de forma giyebilir.
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Real Madrid ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan İspanyol futbolcu, Sport'ta yer alan habere göre Manchester United ve Manchester City'nin transfer hedefi haline geldi. Tarihinin en kötü lig sezonlarından birini yaşayan Madrid ekibinin Isco'yu satmaya sıcak baktığı ve 120 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.
2013'te Malaga'dan 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Isco, Real Madrid formasını 277 kez giyip 48 gol attı ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Paris Saint-Germain'in de ilgilendiği tecrübeli oyuncu, bu sezon ise ligde çıktığı 27 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.