Ander Herrera, PSG yolunda

Manchester United'ın İspanyol futbolcusu Ander Herrera'nın PSG'ye transfer olacağı iddia edildi.

’ın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Ander Herrera, iddialara göre takımdan ayrılabilir.

İskoç gazetesi Daily Record’un haberine göre, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu, ile ön anlaşma imzaladı. Sezon sonu Adrien Rabiot’u göndermeye hazırlanan PSG, orta sahada oluşacak boşluğu Ander Herrera ile kapatmak istiyor. Manchester United’ın yeni bir sözleşme teklif etmediği oyuncu, bonservissiz olarak Paris’e transfer olacak.

2014’de ekibi Athletic Bilbao’dan 36 milyon Euro karşılığında transfer edilen Herrera, Old Trafford’da geçirdiği 5 sezonda 187 kez forma şansı bulurken 20 kez ağları havalandırdı.

Geçtiğimiz günlerde kulüp ile 3 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, daha önceden yaptığı bir açıklamada, “Onun azmi ve enerjisi, bizim için çok önemli. Bu yüzden hemen hemen her maçta sahaya çıkıyor.” şeklinde konuşmuştu.