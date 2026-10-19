Manchester United soyunma odasında şiddetli bir tartışma mı yaşandı?

Manchester United efsanesi Gary Neville, kırmızılı ikili Lisandro Martinez ve Amad Diallo'nun öfkeli davranışlarının ardından eski takımının soyunma odasında "şiddetli bir tartışmanın" yaşandığında ısrar ediyor.

28 yaşındaki Martinez ve 24 yaşındaki Amad, geçen salı günü Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e yenilmesinin ardından iki öfkeli açıklamayla gazetelerin manşetlerine taşındı.

Savunmacı, yaz transfer döneminde yapılan yatırım eksikliği nedeniyle Manchester United yönetimini kamera karşısında eleştirdi ve ardından kulüp tarafından para cezasına çarptırıldı.

Martinez'in ateşli konuşmasının yayınlanmasından kısa süre sonra Amad, onaylı Snapchat hesabından şunları yazdı: "Lanet olası bir rezalet, kelime bulamıyorum."

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick'in ise Fildişi Sahilli forvetin tepkisinin Martinez'e destek gösterisi anlamına geldiğine işaret ettiği görülüyor.

Ancak 51 yaşındaki Manchester United efsanesi Neville, İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre Amad'ın paylaşımının Arjantinli milli oyuncuya yönelik olduğunda ısrar ediyor.

Önde gelen spor analisti, bunun iki takım arkadaşı arasında bir anlaşmazlığa yol açtığına ve bunun yanı sıra tüm oyuncuların katıldığı bir soyunma odası toplantısına neden olduğuna inanıyor.

Neville, bunun 45 yaşındaki Carrick için "ancak iyi bir şey olabileceğinde" ısrar ediyor; çünkü bu durum takımın biraz karakter inşa etmesine yardımcı oldu ve bu da pazar günü Elland Road'da Leeds'e karşı alınan 1-1'lik beraberlikte kendini gösterdi.

Neville "Sky Sports" kanalına şunları söyledi: "Bugün yalnızca bir ilk adım, ancak iyimserliğe kapılamayız."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Soyunma odasında sert bir tartışmanın yaşandığını, hatta bir toplantı yaptıklarını düşünüyorum. Bu yüzde 100 kesin. Martinez meselesini ele almamış olmaları imkânsız."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Amad Diallo'nun Snapchat paylaşımını düşünürseniz, 'Sen tam anlamıyla bir rezaletsin!', bunu takım arkadaşına söylediğini görürsünüz; dolayısıyla açıkça birbirlerine hakaretler yağdırıyorlar. Martinez sınırları aştı, Amad da öyle yaptı."

Son olarak şunları ekledi: "Belki de dönüm noktası budur. Belki de Lisandro Martinez salı gecesi Manchester United için şimdiye kadarki en iyi motivasyon konuşmasını yapmıştır, belki de onlara bir iyilik etmiştir."



