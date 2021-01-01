Manchester United Solskjaer ile devam edecek mi?

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu

İngiltere Premier Ligi'nde 24 haftada topladığı 46 puanla 2. sırada yer alan Manchester United'ta 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili görüşmelerin yapılmadığı öğrenildi.

2018'de Jose Mourinho'nun ayrılışının ardından göreve getirilen Norveçli teknik adam Solskjaer kendisine sorulan bir soru üzerine; "Bunu hiç düşünmedim ve görüşmedik. Sadece işime odaklanıyorum. İşimin bir parçası da istikrar sağlamak. Kendime o kadar çok inancım var ki çok fazla tereddüt etmiyorum" diye konuştu.

Futbolculuk hayatında da uzun yıllar Manchester United forması giyen SolskjaerKırmızı Şeytanlar'daki menajerlik kariyerinde 127 maça çıktı. Bu maçlarda 71 galibiyet, 27 beraberlik alırken, 29 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.