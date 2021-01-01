Manchester United'ın geleceği: Shola Shoretire

Manchester United'ın dünya futboluna sunmaya hazırlandığı yeni yeteneği Shola Shoretire, Rashford ve Greenwood'un izinden yürümeye kararlı...

Shola Shoretire ilk profesyonel sözleşmesini imzalamadan önce Avrupa'nın devlerinin kendisini takip etmesini sağlamayı başarmıştı. 17 yaşındaki genç yetenek yakın zamanda, Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer tarafından A Takım kadrosuna alınabilir.

Manchester United'ı seçti!

2 Şubat günü 17. yaşını kutlayan Shole Shoretire, Barcelona, PSG, Juventus ve Bayern Münih'in ilgisine rağmen Manchester United ile sözleşme imzaladı. Solskjaer'in daha yakın takibinde olması için de antrenman yapmak üzere A Takım'a terfi ettirildi.

İlk antrenörü Shola Shoretire'ı anlattı...

Shoretire, futbol eğitimine Wallsend Boys Club'da başladı. Wallsend'in geçmişinde Michael Carrick, Steve Bruce ve Alan Sherar gibi yıldız isimler var.

Wallsend'de Shola Shoretire'nin antrenörlüğünü yapan Ian Riley, GOAL'e konuştu. Riley, "Oyunculara bir futbol topunu nasıl kontrol edeceklerini ve nasıl dokunuşlar yapacaklarını öğretebilirsiniz, ancak bazı futbolcular doğal bir yeteneğe sahiptir ve Shola da onlardan biriydi. Onu nerede oynatırsanız oynatın hep iyiydi çünkü kendine güveni vardı ve kararlıydı. Genelde sağ kanatta görev yapıyordu. Top sürmeyi ve rakibini geçmeyi seviyordu" diye konuştu.

Wallsend'den Newcastle United'a uzanan macera

Shola Shoretire, Wallsend'deki 12 ayın ardından Newcastle United Akademisi'ne katıldı. Newcastle United'ın akademisinde görev yapan antrenörlerden David Ballantyne, GOAL'e şu açıklamaları yaptı:

"Geldiğinde çok küçüktü ancak çok güçlüydü. O çok hızlı gerçekten doğal bir atlet. Yeteneği ve gücü sayesinde kimse topu ondan alamıyordu. Hatalı pas verdiğinde, gol atamadığında sinirlenirdi."

Manchester City de çok istemişti

Shola Shoretire, Newcastle United'da iki yıl geçirdikten sonra her ne kadar Manchester City'nin de akademi gözlemcileri tarafından fark edilse de tercihini Manchester United'tan yana kullandı. Kırmızı Şeytanlar'a katıldığından beri sürekli olarak kendinden büyük yaş gruplarında forma giydi.

2018 yılında UEFA Gençlik Ligi'nde 14 yaş 314 günlükken ilk kez forma giydi ve bu turnuvada boy gösteren en genç futbolcu oldu. Geçtiğimiz sezon da FA Gençlik Kupası'nın yarı finalinde U18 takımı için mücadele etti. Okuldan gelip maça çıktığı bir günde Wigan Athletic karşısında takımını çeyrek finale çıkaran akıllarda kalan golü attı.

Shoretire gelişmeye devam ederken, her iki kanatta, forvette ve 10 numara bölgesinde oynadığı düşülünce Mason Greenwood'a benzetiliyor.

"Kaliteyi görüyorsunuz"

Manchester United U23 Takımı'nı çalıştıran Neli Wood, Shola Shoretire için; "Çalışma oranı mükemmel, tekniğindeki ve topa dokunuşlarındaki kaliteyi görüyorsunuz. Dar alanlarda çok rahat hareket edebiliyor. Henüz 17 yaşında ve kendinden büyüklere karşı oynadı. Onlarla başa çıkmanın bir yolunu bulması gerekiyordu ve o bunu gerçekten iyi yaptı" ifadelerini kullandı.