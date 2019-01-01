Manchester United sağ bek arayışında
Beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Manchester United, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Antonio Valencia’nın boşluğunu doldurmak için çalışmalarına hız verdi.
United’ın listesinin ilk sırasında Paris Saint-Germain’in Belçikalı oyuncusu Thomas Meunier bulunuyor. Fransız ekiple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Meunier, teknik direktör Thomas Tuchel’in dakikalarını azaltmasından memnun değil.
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Belçikalı oyuncu içinde bulunduğu durumla ilgili l’Avenir’e yaptığı açıklamada “Her oyuncu gibi ilk 11’de olmak yerine yedek kulübesinde oturmaktan dolayı mutsuzum. Kontratım bitmesine bir yıl kaldı. Bu konuyla ilgili görüşmeler çok yavaş ilerliyor. Buradan çıkan mesaj gayet açık” ifadelerini kullanarak kulüpten ayrılabileceğinin sinyalleri verdi.
Kırmızı Şeytanlar, Meunier ile anlaşma sağlanamaması durumunda, Crystal Palace’tan Aaron Wan-Bissaka ve Tottenham’dan Kieran Tripper’i takıma kazandırmak adına çalışmalarda bulunacak.
Bu sezon PSG formasıyla 25 resmi maçta ilk 11 başlayan Thomas Meunier, 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.