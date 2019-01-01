Manchester United sağ bek arayışında

Manchester United gelecek sezon için sağ bek arayışlarına başladı.

Beklentilerin uzağında bir sezon geçiren , sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Antonio ’nın boşluğunu doldurmak için çalışmalarına hız verdi.

United’ın listesinin ilk sırasında ’in Belçikalı oyuncusu Thomas Meunier bulunuyor. Fransız ekiple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Meunier, teknik direktör Thomas Tuchel’in dakikalarını azaltmasından memnun değil.

Belçikalı oyuncu içinde bulunduğu durumla ilgili l’Avenir’e yaptığı açıklamada “Her oyuncu gibi ilk 11’de olmak yerine yedek kulübesinde oturmaktan dolayı mutsuzum. Kontratım bitmesine bir yıl kaldı. Bu konuyla ilgili görüşmeler çok yavaş ilerliyor. Buradan çıkan mesaj gayet açık” ifadelerini kullanarak kulüpten ayrılabileceğinin sinyalleri verdi.

Kırmızı Şeytanlar, Meunier ile anlaşma sağlanamaması durumunda, ’tan Aaron Wan-Bissaka ve ’dan Kieran Tripper’i takıma kazandırmak adına çalışmalarda bulunacak.

Bu sezon PSG formasıyla 25 resmi maçta ilk 11 başlayan Thomas Meunier, 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.