Manchester United rotasını yeniden Gareth Bale'e çevirdi

İngiltere Premier Lig ekibi, Jadon Sancho'nun alternatifi olarak daha önce de ilgilendiği Gareth Bale'e yöneldi.

Transfer döneminde 'tan Donny van de Beek'i kadrosuna katan , kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Daily Star'ın haberine göre İngiliz ekip, Jadon Sancho transferi konusunda 'dan olumsuz bir cevap gelmesi durumunda ile sorunlar yaşayan Gareth Bale'i renklerine bağlamak için harekete geçebilir.

Geçtiğimiz aylarda da Bale ile ilgilendiği bilinen Manchester United, odağını Jadon Sancho'ya çevirince bu transferden vazgeçmişti.

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2019-20 sezonunda Real Madrid formasıyla sadece 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 3 gol ve 2 asist kaydedebildi.