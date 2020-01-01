Premier Lig

Manchester United rotasını yeniden Gareth Bale'e çevirdi

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Gareth Bale Real Madrid 2019-20
Getty Images
İngiltere Premier Lig ekibi, Jadon Sancho'nun alternatifi olarak daha önce de ilgilendiği Gareth Bale'e yöneldi.

Transfer döneminde Ajax'tan Donny van de Beek'i kadrosuna katan Manchester United, kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Daily Star'ın haberine göre İngiliz ekip, Jadon Sancho transferi konusunda Borussia Dortmund'dan olumsuz bir cevap gelmesi durumunda Real Madrid ile sorunlar yaşayan Gareth Bale'i renklerine bağlamak için harekete geçebilir.

Geçtiğimiz aylarda da Bale ile ilgilendiği bilinen Manchester United, odağını Jadon Sancho'ya çevirince bu transferden vazgeçmişti.

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    2019-20 sezonunda Real Madrid formasıyla sadece 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 3 gol ve 2 asist kaydedebildi.

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