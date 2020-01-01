Manchester United rotasını yeniden Gareth Bale'e çevirdi
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Transfer döneminde Ajax'tan Donny van de Beek'i kadrosuna katan Manchester United, kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Daily Star'ın haberine göre İngiliz ekip, Jadon Sancho transferi konusunda Borussia Dortmund'dan olumsuz bir cevap gelmesi durumunda Real Madrid ile sorunlar yaşayan Gareth Bale'i renklerine bağlamak için harekete geçebilir.
Geçtiğimiz aylarda da Bale ile ilgilendiği bilinen Manchester United, odağını Jadon Sancho'ya çevirince bu transferden vazgeçmişti.
2019-20 sezonunda Real Madrid formasıyla sadece 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 3 gol ve 2 asist kaydedebildi.