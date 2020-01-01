Manchester United penaltıları seviyor

Bu sezon Premier Lig'in en çok penaltı atan takımı olan Manchester United, bu liderliği kıta genelinde de elde etti.

'ın bu sezon penaltılarla yaşadığı aşk karşısında da devam etti.

Kırmızı Şeytanlar, UEFA yarı finalinde karşılaştıkları İspanyol ekibine karşı maçın dokuzuncu dakikası geride kalırken, Diego Carlos'un Marcos Rashford'a müdahalesi ile penaltı kazandılar. Penaltı atışını gole çeviren Bruno Fernandes takımını 1-0 öne geçirdi ama maçı 2-1 kazanan Sevilla finale yükselen taraf oldu.

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Bu penaltı atışı bu sezon Manchester United'ın beyaz noktadan kullandığı 22. vuruş oldu. Bu, 2014-15 sezonunda 'nın bir sezonda kazandığı 24 penaltının ardından, Avrupa'daki en yüksek ikinci penaltı sayısı oldu.

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Man United bu sezonki 22 penaltısının 14'ünü Premier Lig'de (ligdeki en yüksek sayı), beşini Avrupa Ligi'nde, ikisini FA Cup'ta ve birini de Lig Kupası'nda kullandı.

Penaltı atışlarından en çok fayda sağlayan isim ise, istatistiki anlamda, Bruno Fernandes'di. Devre arasında 'dan transfer edilen Portekizli futbolcu, kırmızı formayla attığı 12 golün 8'ini penaltı atışlarıyla buldu.