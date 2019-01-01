Manchester United, Paris'e 10 eksikle gitti
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain'in konuğu olacak Manchester United'da eksik oyuncular moralleri bozuyor.
İlk maçı kendi evinde 2-0 kaybedip tur şansını mucizelere bırakan İngiliz devinde zorlu maç öncesi 10 eksik bulunuyor.
Kırmızı Şeytanlar'da Antonio Valencia, Matteo Darmian, Juan Mata, Ander Herrera, Jesse Lingard, Alexis Sanchez, Nemanja Matic, ve Anthony Martial sakatlık nedeniyle Paris'te forma giyemeyecek. Öte yandan ilk maçta kırmızı kart gören Paul Pogba da cezası nedeniyle rövanş mücadelesinde yer alamayacak.
Paris Saint-Germain deplasmanında 4-4-2 dizilimiyle maça çıkması beklenen Manchester United'ın muhtemel 11'i şu şekilde;
De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Dalot, McTominay, Pereira, Fred, Lukaku, Rashford