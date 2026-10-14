Kulübü yakından takip eden son derece güvenilir gazeteci Samuel Luckhurst'ün haberine göre Manchester United, Michael Carrick'e şimdilik güvenmeyi sürdürüyor. Ancak durum düzelmezse kulübün aklında potansiyel bir halef de var.

Manchester United için sezon felaket gibi başladı. Kulüp, altı maçta topladığı altı puanla Premier Lig'de şu anda 13. sırada.

Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde de Atlético Madrid'e karşı varlık gösteremeden yenildi. Ancak İngiliz devi, turnuvadaki ilk maçını kazanmıştı. FC Sabah karşısında skor 4-0'dı.

Sonuçlar genel olarak yeterince iyi değil. Bu nedenle kulüp, olası alternatifleri temkinli biçimde değerlendiriyor. İddialara göre Fabian Hürzeler, Manchester United yönetiminin gözünde oldukça iyi bir konumda.

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33 yaşındaki Alman teknik direktör şu anda Brighton & Hove Albion'ı çalıştırıyor. Takımıyla Premier Lig'de etkileyici bir şekilde üçüncü sırada yer alıyor. Milli maç arasından önce şampiyon Arsenal'ı da 3-0 mağlup etmişti.

Yine de Carrick'in kısa süre içinde görevden alınması beklenmiyor. Geçen sezonki iyi performansı sayesinde hâlâ önemli bir kredisi var. Ayrıca oyuncular ve taraftarlar arasında, kadronun geçen yaz yeterince güçlendirilmediği görüşü hâkim.