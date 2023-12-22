Manchester United Menajeri Erik ten Hag'dan transfer açıklaması geldi.

İngiltere Premier Lig'de kaotik bir sezon geçiren Manchester United'ın ocak ayında kadrosuna ekleme yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

United taraftarları, futbolcuların formsuzluğu ve bekleneni veremeyen bazı transferlerin yerine yeni isimleri kadroda görmek isterken, Manchester United Menajeri Erik ten Hag'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Ne söylendi?

Premier Lig'de cumartesi günü oynanacak West Ham United - Manchester United maçı öncesinde konuşan Hollandalı menajer, transfer konusu ile ilgili şunları söyledi:

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"Mevcut kadrodan mutluyum. Oyuncularımız geri döndüğünde iyi bir kadromuz olacak. İlk sezondaki problemler, eksiklerin fazla olmasından dolayı yaşando. Eminim tüm oyuncular takımda olduğunda farklı görüneceğiz. Casemiro, [Lisandro] Martinez ve Mount'un dönüşüyle birlikte ara transfer döneminin ardından çok daha güçlü olacağız."

Ten Hag'ın söylediklerine bakılırsa Manchester United, ara transfer döneminde kadrosuna yeni takviye yapmayacak.