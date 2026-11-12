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Fabrizio Romano'nun perşembe sabahı bildirdiğine göre Michael Carrick artık Manchester United'ın teknik direktörü değil. Kulüp, 45 yaşındaki teknik adamın sezona hayal kırıklığı yaratan başlangıç nedeniyle görevden alındığını doğruladı.

Carrick'in görevden alınması bir süredir bekleniyordu. Yerine kimin geçeceği de belli olmuş gibi görünüyor: Manchester United'ı yeniden rayına oturtma görevi Mauricio Pochettino'ya düşecek.

Carrick, bu sezonun başından beri Old Trafford'da kalıcı sözleşmeyle görev yapıyordu. Geçen sezon ise geçici teknik direktör olarak kulübü Premier Lig'de etkileyici bir üçüncülüğe taşımıştı.

Ancak bu sezon Manchester United için işler çok kötü gidiyor. Son haftalarda da herhangi bir düzelme yaşanmadı.

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İngiliz devi şu anda Premier Lig'de düşme hattının altında, 18. sırada. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde ise 36 takım arasında 17. sırada yer alıyor.

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Romano'nun haberi ilk duyurmasından kısa süre sonra Manchester United'dan resmî doğrulama geldi. Pochettino ile Kırmızı Şeytanlar bir süredir kişisel şartlarda anlaşmış durumda ancak basın açıklamasında buna henüz değinilmedi.

Pochettino'nun ABD federasyonuyla 2030 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak sözleşmesinde yaklaşık dokuz milyon euroluk bir fesih maddesi var.

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Bu nedenle Manchester United'ın tüm işlemleri çok hızlı bir şekilde tamamlaması bekleniyor. Pochettino, kulübün teknik direktörü olarak ilk maçına 22 Kasım'da Anfield'da Liverpool karşısında çıkabilir.

Carrick ise yeni bir görev arayabilir. Daha önce İngiltere'nin ikinci liginde Middlesbrough'yu çalıştırmıştı.