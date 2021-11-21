Premier Lig'de Cumartesi günü Watford'a 4-1 mağlup olan Kırmızı Şeytanlar'da menajer değişimine gidildi.

Ligde oynadığı son yedi maçtan beş yenilgi alan Manchester United lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde kaldı.

Ne söylendi?

Resmi siteden yapılan açıklamada Manchester United, Solskjaer'in görevden alındığını doğruladı. Norveçli menajerin yardımcısı Michael Carrick geçici olarak takımın sorumluluğunu üstlenecek.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlük görevinden ayrıldığını duyurdu" ifadelerine yer verildi.

"Ole her zaman Manchester United'da bir efsane olacak ve bu zor kararı aldığımız için üzgünüz. Son birkaç haftanın hayal kırıklığı üç yılda yaptığı tüm çalışmaları gölgede bırakmamalı.

"Michael Carrick önümüzdeki maçlar için takımın başında olacak, kulüp ise bir menajer arayışında."

Solskjaer neden görevden alındı?

Manchester United yönetim kurulu, Liverpool'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyetten sonra bile Solskjaer'i desteklemeye devam etmişti. Norveçli'nin yaklaşık üç yıldır inşa ettikleri proje için doğru kişi olduğuna inanılıyordu.

Ancak Norveçli menajer üzerindeki baskı, Kırmızı Şeytanlar'ın istikrarsız sonuçları nedeniyle artıyordu.

Manchester United’da bir türlü önlenemeyen düşüşe milli ara da çare olmadı. Watford deplasmanında 4-1 kaybeden United, Premier Lig’de oynadığı son yedi maçta beşinci yenilgisini aldı.

Oyuncuların tepkisi ne oldu?

Bruno Fernandes, Norveçli'yi istemeyen tepkilerden rahatsız olmuş gibi görünüyordu. Portekizli oyuncu kollarını sallayarak, taraftarların kötü sonuçlar için oyuncuları suçlamaları gerektiğini işaret etti.

Fernandes gibi David de Gea da maç sonrası röportajında, mağlubiyetten oyuncuların sorumlu olduğunu söyledi.