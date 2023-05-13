Manchester United Menajeri Erik ten Hag'dan acı itiraf

Hollandalı menajer Erik ten Hag, Manchester United'ın geçtiğimiz yıl popülerliğini kaybettiğine şahitlik etti.

NE OLDU? United, son 10 yıldır Premier Lig şampiyonluğunu kazanmadı, ancak Ten Hag'ın geçen yaz göreve gelmesinden bu yana ligde geçtiğimiz senelerin aksine daha iyi bir performans gösteriyorlar.

Kırmızı Şeytanlar, şimdiden gelecek sezon kadrosunu geliştirmek için yeni oyuncularla anlaşmaya çalışıyor ve Hollandalı menajer, geçen yıl oyuncuları transfer ederken ikna etmekte zorlandıklarını itiraf etti.

NE SÖYLEDİLER: "Geçen yıla kıyasla büyük bir fark görüyorum" dedi Ten Hag gazetecilere ve şunları ekledi:

"Geçen yıl oyuncularla konuştuğumda onların çekinceleri olduğunu görüyordum, ama şimdi birçok oyuncu projemizi, hırsımızı ve özellikle kalitemizi görüyor.

"Gelmek için gerçekten istekliler, bunu şu andan itibaren fark ediyorum. Bu yıl birçok kaliteli oyuncu Old Trafford'a gelmek için can atıyor.

"Beklentiler daha yüksek, ama aynı zamanda geçen sezonlarda nerede olduğumuzu kabul etmeliyiz.

"Yeniden bir şeyler oluşturmalıyız. Bu süreçteyiz ve doğru yöndeyiz. Bunu, oyun tarzımızda görebilirsiniz.

"Biz daha proaktifiz. Bu durumu, bu sezon bir kupa kazandığımıza bakarak görebilirsiniz, başka bir final maçı daha oynayacağız.

"Bence doğru yoldayız ve şu anda Premier Lig'de ilk dört içerisindeyiz ve kesinlikle orada kalmalıyız.

"Tabii ki her gün daha iyiye gitmeliyiz, çalışmalı ve gelişmeliyiz. Bu kulüpteki herkesten, özellikle personel ve oyunculardan talep edilen budur."

BÜYÜK RESİM: United, bu yaz yeni bir yıldız forvetle imzalamak için transfer pazarında bulunurken Tottenham'ın golcüsü Harry Kane şu anda listenin başında bulunuyor.

Eintracht Frankfurt'tan Randal Kolo Muani ve Benfica'dan Goncalo Ramos'un da transfer listelerinde olduğu biliniyor.

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SIRADA NE VAR? United, Premier Lig'de ilk dörde girme mücadelesi veriyor ve Cumartesi günü Wolves ile karşılaşacak.

Art arda iki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak, önümüzdeki yaz transfer dönemindeki planlarını etkileyebilir.

Ve kulübü satın almaya yakın olan Sir Jim Ratcliffe, büyük olasılıkla Old Trafford'da yeni sahip olarak gelecek sezon koltuğunda oturacak.