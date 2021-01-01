Manchester United'tan Mason Greenwood'a yeni kontrat

İngiliz devi Manchester United, 19 yaşındaki geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Mason Greenwood ile yeni sözleşme imzaladı

Manchester United, genç oyuncu Mason Greenwood ile yeni sözleşme imzaladı. Yeni kontrat Greenwood'u 2025 Haziran'ına kadar takımda tutacak.

2019 yılında A Takım'da şans bulmaya başlayan yıldız adayı, Ole Gunnar Solskjaer düzenli olarak forma şansı bulmaya başladı. Premier Lig'in geleceği en parlak oyuncuları arasında gösterilen Greenwood performansının karşılığını yeni sözleşme imzalayarak aldı.

"YEDİ YAŞINDAN BERİ HAYAL EDİYORDUM"

Yeni kontrata imza atan Mason Greenwood şu ifadeleri kullandı; "Yedi yaşında kulübe katıldığımda A Takım'da oynamayı hayal ettim. Bu seviyeye gelmek için çok çalıştım ve son iki yıl çok iyiydi. Menajerden, antrenör ekibinden ve takımdaki pek çok harika oyuncunun desteğini aldım. Her gün geliştiğimi hissediyorum. Bu ekibin gelecekte başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için her hafta daha sıkı çalışmaya kararlıyım.

Kulübümün bana yıllarca verdiği desteğin karşılığını ödemek için herkese neler yapabileceğimi göstermek istiyorum"

SOLSKJAER'DEN GREENWOOD YORUMU

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer de Mason Greenwood hakkında konuştu. Genç teknik adam; "Mason akademimizin yetiştirdiği harik bir yetenek... Olgunluk ve uyum göstererek büyük bir ilerleme kaydetti. İnsanlar onun henüz 19 yaşında olduğunu unutsa da antrenör olarak onun olağanüstü potansiyeline ulaşmasını sağlamak bizim işimiz ve her an ona yardımcı olacağız"