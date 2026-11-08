Manchester United maçını neden bitmeden terk etti? Emery yanıt verdi

Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery, takımının Manchester United ile 4-4 berabere biten maçında Old Trafford'u son düdükten önce terk etmesinin nedenini açıkladı. Ev sahibi takımın dördüncü golünü 96. dakikada atmasının ardından İspanyol teknik adamın tepkisi soru işaretleri yaratmıştı.

Emery, maçın ardından "Sky Sports" kanalına konuştu. Yaşananların takımının tecrübesizliğini mi yoksa oyuncularının genç yaşını mı yansıttığı ve bu karşılaşmanın onlar için öğrenmeleri gereken bir deneyim olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum."

Aston Villa'nın Old Trafford'daki tarihinin ve geçmiş sonuçlarının etkisi hakkında ise İspanyol teknik adam şunları söyledi: "Biz kendi yolumuzda ilerliyoruz ve bu yenilgiye rağmen pozitif olabiliriz."

Söyleşide, video yardımcı hakem teknolojisi Manchester United'ın dördüncü golünü incelerken sahayı terk ettiği görüntülerin ardından maç bitmeden sahadan ayrılması konusu da gündeme geldi. Emery, olayla ilgili soruların tekrarlanmasına şaşırarak şu karşılığı verdi: "96. dakikada gol attılar!"

Davranışının bir öfke patlamasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair soruya ise şöyle yanıt verdi: "Herhangi bir öfke söz konusu değil, 96. dakikada gol attılar, 6 dakika uzatma verilmişti ve ben maçın bitmek üzere olduğunu düşündüm."

Golü haksız bulup bulmadığı sorulduğunda ise Emery bunu reddetti ve sahadan ayrılma nedeninin golün atıldığı zamanlamayla ilgili olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Golü 96. dakikada attılar, benim neden daha önce ayrıldığımı soruyordun, çünkü 96. dakika ve 30. saniye başlama vuruşunu yaptığımız andı."

Aston Villa'nın teknik direktörü, sözlerini İngilizce konuşmanın zorluğu hakkında espri yaparak noktaladı: "İngilizcem çok zayıf ama bu anlaşılıyor mu, anlaşılmıyor mu?"