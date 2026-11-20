Manchester United, krizlerle dolu dönemi geride bırakıp Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino yönetiminde yeni bir sayfa açmaya çalışırken alışılmadık bir olayla karşı karşıya kaldı. Carrington Antrenman Tesisi'nin üzerinde uçan bir dron, yeni teknik direktörün ilk antrenmanından görüntüler kaydetti ve antrenmanların gizliliği ile takımın taktik sırlarının sızma ihtimaline dair soru işaretlerine kapı araladı.

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Bu olay, Manchester United taraftarlarının sıra dışı protestolarına sahne olan ilk olay değil. Taraftarlar daha önce de kulüp yönetimine ve önceki teknik ekibe duydukları öfkeyi dile getirmek için tenis toplarına başvurmuştu.

O anları hatırlıyor musunuz? 3 Kasım'da Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı beklenmedik şekilde 3-2 mağlup ettiği maç sırasında bazı taraftarlar, kulüp yönetimini protesto etmek ve dönemin teknik direktörü Michael Carrick'i hedef almak amacıyla Old Trafford'un zeminine tenis topları atmıştı.

Ancak protesto sonuçsuz kalmadı. Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre polis, top atma olayına karıştığından şüphelenilen üç taraftarı gözaltına aldı. En az bir taraftar ise kulüp yönetmeliklerinin izin verdiği en ağır ceza olan üç yıllık stadyuma giriş yasağına çarptırıldı.

O olaydan bu yana Old Trafford'da tablo değişti. Carrick görevinden ayrıldı ve Pochettino, Manchester United'ı yeniden doğru yola sokma umutları eşliğinde takımın başındaki görevine başladı.

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İlk antrenmanın sırlarını ortaya koyan 12 dakika

The Athletic'in haberine göre Manchester United taraftarları, Arjantinli teknik direktörün ilk perde arkası anlarına dair alışılmadık görüntülere ulaştı. Bir dron operatörü, Pochettino'nun takımla yaptığı ilk antrenmanın bazı bölümlerini kaydetti ve ardından yaklaşık 12 dakikalık bir videoyu YouTube'da yayımladı.

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Görüntülerde Arjantinli teknik direktörün antrenmanı yönettiği, oyuncuların ise sahada üç gruba ayrıldığı görüldü. Dronun farklı açı ve mesafelerden kaydettiği görüntüler, antrenman çalışmalarının bir bölümünün net şekilde takip edilmesine olanak tanıdı.

Pochettino, ABD Milli Takımı'ndaki görevini tamamlamasının ardından resmen işe başlamak üzere geçen çarşamba günü Carrington'a geldi. Arjantinli teknik adam, ABD'yi CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinde Haiti'ye karşı oynanan son iki maçta yönetmişti.

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Manchester United, Arjantinli teknik direktörün atamasını 13 Kasım'da duyurmuş, resmi görevine aynı ayın 18'inden itibaren başlayacağını açıklamıştı.

Dron operatörü kendini savundu

Videonun yayımlanması, çekimin yasallığı ve antrenmanların gizliliğine etkisi konusunda soru işaretleri doğurdu. Özellikle rakiplerin işine yarayabilecek teknik ve taktik ayrıntıların görüntülere yansıma ihtimali dikkat çekti.

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BBC'nin aktardığına göre dron operatörü, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Operatör, Carrington Antrenman Tesisi'nin çevresindeki hava sahasının kısıtlı olmadığını ve çekimin Birleşik Krallık'ta insansız hava araçlarının kullanımını düzenleyen kurallara uygun şekilde yapıldığını vurguladı.

Kanalında yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İşin yasal boyutunu soranlar için söyleyeyim, hava sahası kısıtlı değil, yani herkes üzerinde uçuş yapabilir."

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Operatör şöyle devam etti: "Dron her zaman doğrudan görüş alanı içinde kaldı ve hiç kimsenin üzerinden ya da yakınından uçmadı. Dolayısıyla uçuş, İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'nin kurallarına göre tamamen yasaldı."

Ayrıca dronun gerekli tanımlama işaretlerini taşıdığını, kendisinin de gerekli lisanslara ve mali sorumluluk sigortasına sahip olduğunu belirtti.

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Takımın sırlarının sızmasına yönelik endişelerle ilgili olarak ise çekimin antrenman başladıktan yarım saat sonra başladığını açıkladı. Operatör, bölgede başka medya kuruluşlarının da bulunduğuna dikkat çekerek yayımlanan görüntülerin antrenmana dair erişilebilen tek görüntüler olmayabileceğini ifade etti.

Liverpool maçı öncesi gizlilik sınavda

Antrenmanı kayda alan tek araç dron değildi. Manchester United'ın resmi medya kanalı da kulübün taraftarları için düzenli olarak yayımladığı içeriklerin bir parçası olarak antrenmanı ve perde arkasını görüntülemek üzere tesisteydi.

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Dron operatörü kurallara uyduğunu vurgulasa da İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'nin yönergeleri, evler ve özel bahçeler gibi kişilerin makul bir gizlilik beklentisine sahip olduğu yerlerde çekim yapılmasına karşı uyarıyor. Zira bu durum, veri koruma yasalarının ihlali anlamına gelebilir.

Olayın hassasiyeti, Pochettino'nun oyuncularını tanımak ve fikirlerini uygulamak için elindeki sürenin kısıtlı olmasıyla daha da artıyor. Arjantinli teknik adam, ilk sınavına 22 Kasım Pazar günü Premier Lig'de Anfield'da Liverpool karşısında çıkacak.

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Arjantinli teknik direktör kısa sürede takıma damgasını vurmaya çalışırken dron, taraftarlara yeni projesine erken bir pencere açtı. Ancak aynı zamanda, döneminin başındaki en zorlu maçlardan biri öncesinde Manchester United'ın gizliliğini de sınava soktu.