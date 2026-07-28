Manchester United, Joshua Zirkzee’ye çok net bir mesaj verdi

Joshua Zirkzee'nin bu yaz büyük olasılıkla yine de Manchester United'dan ayrılması bekleniyor. Nicolò Schira'nın haberine göre forvet, kulübü tarafından Juventus ve Como'ya önerildi.

Zirkzee, iki yaz önce İtalyan ekibi Bologna'dan transfer olmuştu. İngiliz devi o dönemde forvet için kırk milyon avronun biraz üzerinde bir bonservis bedeli ödedi.

Manchester United'da hiçbir zaman tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı. 75 maçın ardından hanesinde 9 gol ve 4 asist bulunuyor. Kulüple herhangi bir kupa da kazanamadı.

Manchester United, Benjamin Sesko ve Matheus Cunha ile şu anda Zirkzee'nin önünde tutulan iki forvete zaten sahip olduğu için oyuncunun ayrılmasına izin veriyor.

Manchester United onu Como ve Juventus'a önerdi. İlk adı geçen kulüple Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilir. Juventus'ta ise Avrupa Ligi'nde oynayabilir.

Zirkzee, geçen cumartesi Manchester United'ın BK Rosenborg ile oynadığı hazırlık maçında da etkileyici bir performans sergilemişti. 25 yaşındaki forvet iki oyuncu ile kaleciyi çalımladıktan sonra topu sakince ağlara gönderdi.