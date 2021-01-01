"Manchester United, Jesse Lingard'ı geri isteyebilir"

Garry Neville, United'ın West Ham'da kiralık oynayan Lingard'ı önümüzdeki sezon kadroda tutmak isteyebileceğini söyledi.

İngiltere Premier Lig'de Jesse Lingard rüzgârı esiyor.

Ocak ayında Manchester United'dan West Ham United'a kiralanan İngiliz orta saha, sergilediği performansla parmak ısırtıyor ve Londra ekibinin Şampiyonlar Ligi hedefinde büyük pay sahibi oluyor.

Manchester United'ın eski sağ beki Garry Neville da bu ihtişamlı performans karşısında sessiz kalamadı. Neville, Jesse Lingard'ın Old Trafford'a geri dönebileceğini ve United'ın ona ikinci şans verebileceğini vurguladı.

Ne söylendi?

United'ın eski oyuncusu, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Lingard ile ilgili şu yorumda bulundu:

"Topa sahip değilken de topla birlikteyken de iyi. Yaptığı şey bu. Manchester United'da oynamak için neye ihtiyacınız olduğuna dair beklentiler var. Burada geniş alan oyuncusu olmak, baskı altında olmak demek.

"Ama eğer dünya çapında bir takımda oynuyor olsaydı, mesela Ji Sung Park gibi 10 yıl önce Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney gibi ayaklarla oynuyor olsaydı, insanlar onun mükemmel olduğunu söylerlerdi."

"Sorun şu ki Manchester United döneminde bu kadar iyi oynamıyordu.

"O gerçekten iyi bir oyuncu. Harika bir kariyeri olacak. Manchester United, kariyerini geliştirmek ve belki de değerini artırabilmek için onu West Ham'a gönderdi. Ama onu yeniden düşünüyor olabilirler. 'Aslında, yapabiliriz. Onu geri istersek, bize gerçekten yardımcı olabilir' diye düşünüyor olabilirler."

Neville, yine de Lingard'ın United'da her hafta ilk 11'de olma ihtimalini zor gördüğünü söyledi ve şunları ekledi:

"Jesse oynamak istiyorsa ve oynamak istediğini görüyorsanız, o zaman ayrılması gerekir, çünkü ligde ikinci veya birincilik için yarışan bir Manchester United takımı için her hafta oynamayacaktır.

"Ama Old Trafford'a geri dönüp rekabet etmeye ve Dan James gibi bir role bürünmek isterse, Manchester United için oynayabileceğine hiç şüphe yok."

Jesse Lingard'ın West Ham performansı

İngiliz oyuncu, Londra kulübünde şu ana kadar sekiz maçta altı gol atmayı başardı. Lingard, söz konusu sekiz mücadelede üç de asist yaptı.

Yıldız futbolcu, 3 Şubat'taki ilk maçından bu yana Premier Lig'de skora en çok katkı sağlayan oyuncu oldu.

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West Ham'ın Lingard ile imzaladığı sözleşmede, sezon sonu satın alma opsiyonu yok.

Bu yüzden İngiliz oyuncu, sezon sona erdiğinde Manchester United'a geri dönecek.