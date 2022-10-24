Portekizli süperstar ile yollarını ayırmak isteyen Kırmızı Şeytanlar, çareyi eski yıldızında buldu.

Pazartesi günü Erik ten Hag ile hesaplaşma görüşmeleri iyi gitse bile Cristiano Ronaldo'nun, ocak ayında Manchester United'dan ayrılmasına izin verilecek.

Ronaldo, geçtiğimiz çarşamba günü Tottenham'a karşı son düdükten önce tünelden aşağı inerek soyunma odasının yolunu tuttu.

37 yaşındaki yıldız, bu hareketinin ardından kadro dışında bırakıldı.

United'ın, cumartesi günü Chelsea ile 1-1 berabere kaldığı maçta görev yapamadı ve kulübün gençleriyle antrenman yapmak zorunda kaldı.

Old Trafford'daki yeri için savaşmaya yemin ettiği bir bildiri yayımlamasına rağmen, eylemleri nedeniyle Kırmızı Şeytanlar tarafından 720.000 Euro para cezasına çarptırıldı.

Ve kulüp menajeri Ten Hag'ın, Ronaldo'dan gerçek bir pişmanlık duymak istediği bildiriliyor.

Her şeye rağmen Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı konuşulurken United'ın imdadına eski yıldızları Beckham yetişti.

Ne konuşuluyor?

The Mirror'a göre, toplantılarının nasıl gittiğine bakılmaksızın, Ten Hag'ın bir talip bulursa Ronaldo'nun Yeni Yılda ayrılmasına izin vereceğine inanılıyor.

Kırmızı Şeytanlar, onu takımdan göndermek için bonservis ücreti bile talep etmeyecek.

Getty Images

Yaz aylarında Manchester'dan ayrılmaya çalışan Ronaldo'ya bir talip çıkmamıştı, bu nedenle ona kulüp bulmak zor olabilir.

Ancak, eski takım arkadaşı David Beckham bu anlamda Portekizli süperstara yardımcı olabilir ve onu sahibi olduğu Inter Miami takımına transfer edebilir.

Bu konuda net bir görüşme yapılmasa da kapalı kapılar ardında Ronaldo'nun MLS'e gitme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Böylece Portekizli yıldız, ikinci baharını Beckham'ın takımıyla MLS'te yaşayabilir ve kim bilir; belki de Ibrahimovic gibi yeniden Avrupa'ya bile döner...