Kırmızı Şeytanlar'ın satış sürecindeki rekor kıran bedel açıklandı.

NE OLDU? Ratcliffe'in uzun süren ihale sürecindeki başlıca rakipleri, Katar İslam Bankası (QIB) başkanı Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani liderliğindeki bir konsorsiyum oldu.

Ancak The Times, şu anki United'ın sahiplerinin ayrıntıları tartışmaya hazır olduğunu bildirdi.

BÜYÜK RESİM: Ratcliffe'in kulüp için yaptığı teklifin dünya rekoru olan 6 milyar Sterlin'e ulaşacağını aktardı.

Konsorsiyumunun Glazer ailesinin futbol kulübündeki hissesini elinde tutmasına izin verme isteğinin de görünürdeki başarısının anahtarı olduğu düşünülüyor.

Ancak United'ın hâlâ Joel ve Avram Glazer'a ait olan bölümlerinin önümüzdeki iki ila dört yıl içinde Ratcliffe tarafından satın alınması bekleniyor.

VE DAHA FAZLASI: Katar'ın teklifine yakın kaynaklar, bir satın alma işlemini tamamlama umutlarını sürdürdüklerini belirttiler.

Ratcliffe'in devralmasını önlemek için Kırmızı Şeytanlar için geliştirilmiş bir teklif bile sunabilirler.

Katarlıların son teklifi 5 milyar Sterlin'in altında geldi ve en son teklifin verilmesinden bu yana satışı denetleyen Raine Group ile çok az temasları oldu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Devralma süreci devam ederken United, Cumartesi günü Wolves ile karşılaşacakları Premier Lig aksiyonuna geri dönecekler ve ilk dörde girme umutlarını sürdürmek istiyorlar.