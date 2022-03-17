Manchester United'ın sahibi & Glazer ailesi kimdir?

Manchester United dünyanın en zengin spor kulüplerinden biri ve futbol tarihinin de en başarılı takımlarından.

20 lig şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi galibiyeti ile Kırmızı Şeytanlar, son yıllardaki düşüşlerine rağmen dünya futbolunun en popüler kulüplerinden biri olmaya devam ediyor.

Ancak kulübün mülkiyeti son derece tartışmalı. Manchester United'ın sahipleri Glazers ailesi pek çok taraftar tarafından sevilmiyor.

Peki Glazers kim, Manchester United'a nasıl sahip oldular ve neden bu kadar tartışmalılar? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Manchester United'ın sahibi kim?

Manchester United şu anda eski sahibi Malcolm Glazer'ın altı çocuğuna ait: Avram, Joel, Kevin, Bryan, Darcie ve Edward Glazer.

Malcolm Glazer, 2005 yılında yatırım şirketi Red Football Ltd. aracılığıyla kulübün çoğu hissesini satın aldı.

Felç geçirdikten sonra uzun bir hastalık yaşayarak Mayıs 2014'te vefat ettiğinde, sahip olduğu yüzde 90'lık hissesi Glazer'ın altı çocuğu arasında eşit olarak bölündü.

Joel ve Avram, babalarının Nisan 2006'da felç geçirmesinden bu yana kulübün günlük işleyişinden sorumluydu.

İkisi şu anda Kevin, Bryan, Darcie ve Edward'ın yönetici olarak pozisyonluklarında eşbaşkanlar.

Mart 2021'de Avram Glazer, 70 milyon sterlinlik hissesini satışa çıkardı.

Glazerların parası nereden geliyor?

Glazer Ailesinin serveti, mülk ve gayrimenkullerden geliyor. Malcolm Glazer, 1928'de Rochester, New York'ta yedi çocuğun beşincisi olarak Litvanyalı bir ailede dünyaya geldi.

O gençken babası vefat ettiğinde kapı kapı dolaşıp saat satarak ailesine destek oldu.

En sonunda ise New York yakınlarındaki Sampson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki saat onarım imtiyazını satın alarak mesleğini başarılı bir işe dönüştürdü. Ardından gayrimenkule geçti.

İlk başta Rochester'da küçük bir eve sahipken bankalar, sağlık tesisleri, televizyon istasyonları ve daha fazlası ile portföylerini genişlettiler.

Glazerlar, Manchester United'ı ne zaman ve nasıl devraldı?

Oğullarının tavsiyesi üzerine Malcolm Glazer, 2003 yılında Manchester United'dan hisse almaya başladı ve 2005 yılı sonunda kulübün tüm mülkiyetini devraldı.

2004 yılında, işinsanları John Magnier ile J. P. McManus, Sir Alex Ferguson ile ters düştüler. İkili kulüpte %28.7 hisseye sahipti ve anlaşmazlığın ardından kulüpten ayrılmak istediler. Glazer, Mayıs 2005'te hisselerini satın aldı. Ardından da kulübün diğer hisselerini topladı.