Kırmızı Şeytanlar, üzerlerindeki ölü toprağını atmanın bir yolunu arıyor.

United'ın sürekli tartışılan Amerikalı sahipleri, takımın Sir Alex Ferguson'un 2013'te emekli olmasından bu yana başarısız olmasına rağmen İngiliz devini satma niyetinde değillerdi.

Ancak, alınan başarısız sonuçların ardından bu durum değişecek gibi görünüyor.

Ne olacak?

Daily Star'da yer alan habere göre; Glazers, şaşırtıcı bir şekilde 10 milyar Dolar'ı aşan bir teklif yapılırsa Manchester United'ı satmayı düşünecek.

Glazers'ın 10 milyar Doları (9.09 milyar Sterlin) aşan bir teklifi kabul edeceği ve bu konuda müzakerelere başlayacağı belirtiliyor.

Böyle bir fiyat, United'ı dünyanın en değerli spor kulübü yacak.

NFL devi Dallas Cowboys, 8 milyar Dolar değerinde ve bu listede 1 numaralı konumda bulunuyor.

New England Patriots'ın 6,4 milyar Dolar değerinde olduğu ve New York Yankees beyzbol franchise'ın ise 6 milyar Dolar değerinde olduğu biliniyor.

İngiltere'nin en zengin adamı Jim Ratcliffe'nin, Joel ve Avram Glazer kardeşlerle United'ı satın almak için görüştüğünü, ancak ailesinin satmak istemediğini söylemişti.

Bu haberlerin ardından Glazers ailesinin bu kulübü satma kararına biraz daha yaklaştığının altı çiziliyor.

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Ratcliffe, United'ı almaya istekli

Bu yılın başında, Chelsea'yi satın alma teklifinde başarısız olan Ratcliffe'in net varlığının 10.2 milyar Dolar olduğu bildiriliyor.

Böylece Ratcliffe''ın United'ı satın alma gücüne sahip olmadığı konuşuluyor.

Ratcliffe, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir gün Manchester United'ın satın almaya uygun olacağını olacağını umarak oturup bekleyemeyiz."

Glazers, 2005'te yaklaşık 800 milyon Sterline mal olan bir anlaşmayla United'ı satın aldı, ancak kulüp taraftarları tarafından küçümsenmeye devam ediyorlar.

Kulübün genel borcunun artmasına rağmen Glazers, takımın büyük kupalara sahip olmamasına rağmen, 2016'dan beri yüksek bir sesle istenmiyor.

Geçen sezonki Liverpool maçında, ev sahibi taraftarların bazılarının stadyuma girip sahayı işgal etmesiyle organize bir protesto yapılmıştı.

Glazers'ın takımı satmaya istekli olduğu haberleri, United taraftarlarını sevince boğdu.

Ancak, şu anki piyasa değeri 3 milyar Dolar'ın altında olan bir kulübe, 10 milyar Dolar'dan fazla para harcamaya istekli birisini hayal etmek zor görünüyor.