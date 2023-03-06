19 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla değerine değer katıyor.

NE OLDU? Sesko, genç yaşına rağmen gösterdiği üstün performansıyla Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarına girmeyi başardı.

Özellikle Manchester United'ın transfer etmek istediği 19 yaşındaki golcü, kısa süre içerisinde Avusturya'daki macerasını noktalayacak.

Pazar günü Rapid Wien ile karşılaştığında, 80. ve 87. dakikalar arasında üç gol atan Sesko, kendisini isteyen takımların iştahını daha da kabarttı.

19 yaşındaki golcüsünün golleriyle Salzburg, mücadeleden 4-2'lik üstünlükle ayrıldı ve maçın ardından büyük bir sevinç yaşadılar.

Sesko, takımının galibiyeti için 7 dakikada hat-trick yaparken onu isteyen Kırmızı Şeytanlar ise aynı gün, ezeli rakipleri Liverpool'a 7-0 mağlup oldular.

Genç golcünün takımı Salzburg, Avusturya Bundesliga'da en yakın rakibi Sturm Graz'ın 9 puan önünde 51 puanla zirvede yer alıyor.

BÜYÜK RESİM: Ocak ayında Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna katan United'ın, yaz transfer döneminde başka bir 9 numara için harekete geçeceği biliniyor.

Ve bu konudaki en güçlü aday olarak dikkat çeken Sesko, transfer edildiği takdirde Wout Weghorst'un Old Trafford'daki serüveni son bulacak.

SIRADA NE VAR? Sesko, hem havada hem de yerde güçlü olan ve liderlik niteliklerine de sahip bir futbolcu olarak dikkat çekiyor.

United, aradığı özelliklere sahip olan 19 yaşındaki golcü için 66 milyon Dolar'ı (şimdilik) gözden çıkarmak zorunda.