Premier Lig devi Manchester United'ın transferin son gününde gönderdiği yıldız oyuncu halinden memnun...

NE OLDU? Sun'a göre Getafe; United'ı Greenwood'u kendilerine satmaya ikna etmeye çalışacak.

İspanyol kulübü, United'ın zaten yüksek olan maaş faturasından biraz kurtulma isteği nedeniyle United'ın 22 yaşındaki oyuncuyu bir sezon daha kendilerine kiralamayı tercih edebileceğini düşünüyor.

BÜYÜK RESİM: Her zaman reddettiği tecavüz girişimi suçlamalarının CPS tarafından düşürülmesinin ardından Greenwood, kariyerini yeniden yükselişe geçirmek amacıyla geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günün La Liga ekibi Getafe'ye transfer olmuştu.

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Getafe, genç futbolcunun United'da aldığı maaşının 75.000 £'unu ödüyor ve kendisi sekiz lig maçında bir gol attı ve iki asist yaptı.

Greenwood'un United'la olan sözleşmesi 2025'te sona erecek. Genç oyuncu, saha dışında yaşadığı olaylar nedeniyle Manchester United'dan adeta kapı dışarı edilerek kovulmuştu. Şimdilik, kariyerini yeniden çıkışa geçirmek için iyi bir şans yakalamış gibi görünüyor.

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Getty

Getty

GREENWOOD İÇİN SIRADA NE VAR? Genç oyuncunun, partneri ve küçük kızıyla mutlu olduğu ve Madrid'e yerleştiği bildiriliyor. Ancak Sir Jim Ratcliffe'in kulübe yaptığı yatırımı tamamlamasının ardından United'ın sportif direktörü olacağı iddia edilen transfer gurusu Paul Mitchell'in, Pazartesi günü Getafe'nin Cadiz ile oynayacağı maçı izlemesinin ardından Greenwood'un Old Trafford'a dönüş ihtimalini artırdığı belirtiliyor.