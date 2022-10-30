İspanyol kaleci; gösterdiği performansla dosta güven, düşmana korku veriyor.

NE OLDU? David De Gea, Manchester United'ın West Ham United mücadelesinde adeta bir kahraman gibiydi... 31 yaşındaki kaleci, Declan Rice'ın köşeye giden şutunu kurtarmak için soluna uçtu ve harika bir performans gösterdi. United oyuncuları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sevinçlerini kalecileriyle paylaştılar.

NE SÖYLEDİLER: De Gea, Sky Sports'a son dakikada yaptığı kahramanlıkla ilgili şunları söyledi:

"Kendimi biraz yorgun istiyorum, yoruldum artık. İnsanlar kalecilerin yorulmadığını düşünüyor, ama maçın sonuna doğru acı çektim.

"Oyunu iyi kontrol ettik, ancak son dakikalar zor geçti.

"Bu bizim için büyük bir kazanç oldu. En üst sıralarda yer almak istiyorsak böyle maçlar kazanmalıyız.

"Kurtarışlar yapmak ve takıma yardım etmek için buradayım."

BÜYÜK RESİM: United'ın zaferi onları Chelsea'nin üzerine çıkardı. Ten Hag'ın ekibi, şimdi Newcastle'ın sadece bir puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

De Gea'nın bu performansı, Luis Enrique'nin Dünya Kupası için İspanya'nın 55 kişilik geniş kadrosuna mükemmel bir yanıt oldu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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DE GEA İÇİN SIRADA NE VAR? De Gea ve United, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Real Sociedad ile oynayacak.

Ten Hag'ın ekibi, pazar günü Unai Emery'nin başına geçtiği Aston Villa'ya konuk olacak.