Manchester United'daki kriz bir ölçüde atlatılmış görünüyor. Zor günler geçiren teknik direktör Michael Carrick'in takımı, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde AS Roma karşısında bir kez daha yenilecek gibi görünse de 0-2'lik dezavantajı etkileyici bir şekilde kapatarak 3-2 kazandı. Bu galibiyet Carrick ve oyuncuları için büyük bir moral kaynağı oldu.

AS Roma, Manchester United'ın yaşadığı sorunlara aldırmadan henüz 11. dakikada öne geçti. Matias Soule, Rodrigo Mora'nın önüne bıraktığı isabetli pası gole çevirdi. Ayden Heaven'ın ceza sahasında topa elle müdahale etmesi ve Donyell Malen'in penaltıyı gole çevirmesiyle ev sahibi ekip için durum daha da kötüleşti: 0-2.

Manchester United için başlangıç tam bir felaketti. Ev sahibi ekip, Şampiyonlar Ligi maçını kısa sürede yeniden çekişmeli hâle getirecek gücü gösteremedi. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Bruno Fernandes denese de sonuç alamadı. Malen'in yanı sıra Marten de Roon'un da forma giydiği AS Roma, devre arasına oldukça rahat girdi. Sert bir müdahalesinin ardından sarı kart gören Malen de sahadaydı. Soule'nin şutunun direkten dönmesi ise Roma adına hayal kırıklığıydı.

Manchester United, ikinci yarıda Gianluca Mancini'nin yaptığı faulün ardından penaltı kazandı. Fernandes sol köşeyi seçti ancak kaleci Devis Vásquez'in doğru köşeyi bulduğunu görünce büyük hayal kırıklığı yaşadı. Hakemler penaltının tekrarlanmasına karar verdi. Fernandes ikinci denemesinde penaltı noktasından golü attı.

İyi bir sonuç alabileceğine inanan ev sahibi ekip, kısa süre içinde topun iki kez direğe çarpmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Cunha'nın şutu kurtarılırken Harry Maguire sert bir faul nedeniyle sarı kart gördü.

Manchester United mücadeleyi bırakmadı ve çabalarının karşılığını son bölümde aldı. Cunha, Fernandes'in pasıyla beraberliği sağladı ve üç dakika sonra galibiyet golünü de kaydetti. Carrick'in zor günler geçiren takımının inanılmaz geri dönüşünün ardından Old Trafford'da büyük sevinç yaşandı. Cunha, uzatma dakikalarında yaptığı bir faulün ardından ikinci sarı kartını da gördü.

Son düdükle birlikte büyük bir sevinç yaşandı. Manchester United taraftarlarının sonunda yeniden sevinecek bir nedeni vardı. Cumartesi günü kendi sahalarında yeni bir sınav verecekler. Rakipleri, salı günü FC Barcelona deplasmanında 3-0 kaybeden Aston Villa olacak.