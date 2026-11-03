Manchester United'daki kriz bir ölçüde yatışmış görünüyor. Zor günler geçiren teknik direktör Michael Carrick'in takımı, Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde AS Roma karşısında bir kez daha kaybedecek gibi görünüyordu. Ancak 2-0'lık farkı kapatıp 3-2 kazanmayı başardı. Bu galibiyet, Carrick ve oyuncuları için büyük moral oldu.

AS Roma, Manchester United'ın sorunlarına aldırış etmeden 11. dakikada öne geçti. Rodrigo Mora'nın tam isabetli pasını alan Matias Soule topu ağlara gönderdi. Ayden Heaven'ın ceza sahasında elle oynamasının ardından Donyell Malen penaltıyı gole çevirince ev sahibi ekip için durum daha da kötüleşti: 0-2.

Manchester United için başlangıç tam bir hayal kırıklığıydı. Ev sahibi ekip, Şampiyonlar Ligi maçına kısa sürede yeniden heyecan katacak gücü gösteremedi. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Bruno Fernandes denedi ama sonuç alamadı. Sert bir müdahale nedeniyle sarı kart gören Malen'in yanı sıra Marten de Roon'un da forma giydiği AS Roma, devre arasına oldukça rahat girdi. Soule'nin şutu direğe takılınca ise konuk ekip hayal kırıklığı yaşadı.

Manchester United, ikinci yarıda Gianluca Mancini'nin faulü sonrası penaltı kazandı. Fernandes sol köşeyi seçti ancak kaleci Devis Vásquez'in doğru köşeye yöneldiğini görünce büyük hayal kırıklığı yaşadı. Hakemler penaltının tekrarlanmasına karar verdi; Fernandes bu kez penaltı noktasından golü buldu.

İyi bir sonuç alabileceğine inanan ev sahibi ekip, kısa süre içinde iki kez direğe takılınca büyük hayal kırıklığı yaşadı. Cunha'nın şutu kurtarıldı, Harry Maguire ise sert bir faul nedeniyle sarı kart gördü.

Mücadeleyi bırakmayan Manchester United, çabasının karşılığını son bölümde aldı. Fernandes'in pasında beraberliği sağlayan Cunha, üç dakika sonra galibiyet golünü de attı. Carrick'in zor günler geçiren takımının inanılmaz geri dönüşüyle Old Trafford'da büyük bir coşku yaşandı. Cunha, uzatma dakikalarında yaptığı bir faulün ardından ikinci sarı kartını da gördü.

Son düdüğün ardından büyük sevinç vardı. Manchester United taraftarları sonunda yeniden sevinecek bir şey bulmuştu. Cumartesi günü evinde yeni bir sınav verecek olan Manchester United'ın rakibi, Salı günü FC Barcelona deplasmanında 3-0 kaybeden Aston Villa olacak.