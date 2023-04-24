Hollandalı golcü, yaptığı hareketle taraftarlarından büyük bir övgü topladı.

Wout Weghorst, Solly March'ın FA Cup yarı finalinde penaltı kullanmak için hareketlendiği sırada topu aldı ve meslektaşına doğru yürüdü.

Tam da o sırada, kimilerine göre penaltılara damga vuran hareketi yaparak topa bir şans öpücüğü kondurdu.

Ne oldu?

Wembley'de golsüz geçen 120 dakikanın ardından, Manchester United ile Brighton mücadelesinde finalisti belirlemek için penaltı atışları yapıldı.

3 Haziran'da Manchester City'nin rakibinin belirlendiği maçın penaltı atışlarını Manchester United 7-6 kazanarak finale yürüdü.

Ancak maça damga vuran hareket, Brighton'ın oyuncusu March'ın penaltı kullanmak için gittiği sırada gerçekleşti.

March, penaltı atışını yapmadan önce Weghorst skoru 6-6 yaptı ve topu alarak March'ın yanına doğru yürüdü. O sırada topu öperek rakip oyuncuya verdi.

Weghorst'un öperek verdiği topu dışarı gönderen March, Manchester United'ın maçı kazanmasındaki en büyük etken oldu.

Maçın ardından birçok United taraftarı, son zamanlarda eleştirilen Hollandalı forvete yaptığı bu hareketten dolayı övgüler yağdırdı.

Ne söylendi?

Bir taraftar, "Weghorst'un topu öpmesi finali getirdi, buna kesinlikle eminim" diye tweet attı.

Bir başkası, "WEGHORST PENALTIYI KAÇIRMASINA SEBEP OLDU!!" derken bir diğeri ise "Weghorst, kulağına penaltıyı kaçırmasını fısıldadı" ifadelerini kullandı.

Lindelof'un maç kazandıran penaltısının ardından Weghorst, kutlama yapan United taraftarlarına doğru koştu ve onlara doğru dizlerinin üstünde kayarak sevincini yaşadı.

Daha sonra, penaltıyı kaçıran March'ın yanına doğru giderek onu teselli etti ve takım arkadaşlarıyla kutlamalara devam etti.