Manchester United'ın genç yeteneği, Barcelona ve Real Madrid'e şartlarını dayatıyor

İngiliz oyuncu JJ Gabriel transferine ilişkin ince ayrıntılar yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. Oyuncuya kavuşmak için Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Barcelona olmak üzere dört büyük kulüp arasında bir mücadele yaşanıyor. Bu kulüplerin, henüz on altı yaşını yeni dolduran ve pek çok rekor kırması beklenen oyuncuyu ikna etmek için yüklü meblağlar ödemeye hazır olmaları gerekiyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, JJ Gabriel'in ailesi ve menajeri Ali Barat, oyuncunun Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Barcelona'yı kapsayan bir ziyaret turunu tamamlamasının ardından müzakereler sırasında bir dizi talepte bulundu.

Barcelona yönetimi ve diğer rakip kulüpler, Manchester United akademisinden yetişen en parlak yetenekle anlaşmanın en az 10 milyon euroluk bir mali yatırım gerektirdiğinin farkında.

Müzakerelere yakın kaynaklar, bu meblağın oyuncunun üç yıllık sözleşmesini, sezon başına bir milyon euroyu aşan bir maaşı ve ayrıca komisyonlar, aileye ödenecek mali tazminatlar ve Manchester United'a tazminat ödenmesini zorunlu kılan dayanışma mekanizması gibi transferle ilişkili çeşitli masrafları kapsadığını teyit etti.

Umut vadeden bir yetenek için olağanüstü rakamlar

JJ Gabriel'in etrafını saran devasa beklentiler, bu yaştaki bir oyuncu için beklenen olağanüstü sözleşmenin niteliğini yansıtıyor. Nereye yerleşirse yerleşsin, henüz elit düzeyde bir A takımla karşı karşıya gelme fırsatı bulamamış olmasına rağmen, üst düzey genç bir yıldıza yakışır bir sözleşmeye kavuşacak.

Müzakereler sırasında ortaya atılan devasa mali taleplere rağmen, kendisini kadrosuna katmaya çalışan dört büyük kulüp, transferin beraberinde getireceği sportif ve mali riskleri üstlenmeye hazır görünüyor.

Alenen açıklanan ilk temas turunun ardından JJ Gabriel'in ailesi ve menajeri Ali Barat, daha fazla gizlilik aramak ve aynı zamanda, kulüpten resmen ilk profesyonel sözleşmesini kendisiyle imzalamayacağını bildirmesinin ardından oyuncunun ayrılığını engellemek için defalarca yargı yoluna başvurmakla tehdit eden Manchester United'ın hoşnutsuzluğunu yatıştırmak amacıyla müzakere stratejisini değiştirmeye karar verdi.





Oyuncunun etrafındaki hava, müzakerelerin seyrini değiştirecek sürpriz bir teklif ortaya çıkmadığı sürece, teklifleri dinleme ve istişare aşamasının belki de sonuna geldiğine işaret ediyor. Oyuncu ve ailesi en uygun sportif proje tercihini kesinleştirmeden önce düşünme zamanı geldi; bununla eş zamanlı olarak bir diğer temel şartın tamamlanması bekleniyor; bu da annesinin kökeni sayesinde Kıbrıs pasaportu alınması olup, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasından kaynaklanan kısıtlamaları aşmak için gerekli idari bir işlem.

Münih ve Paris'ten gelen ve Bayern Münih ile Paris Saint-Germain'in JJ Gabriel'i kendilerine katılması için ikna etmek üzere gösterdiği çabalara ışık tutan raporlara rağmen, veriler ailenin isteğinin değişmediğini doğruluyor.

Yönelim hâlâ Premier Lig'den ayrılıp İspanyol futboluna geçmek yönünde. Bu bağlamda, Real Madrid ile Barcelona arasındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte, bilgiler şu ana dek hiçbir şeyin kesinleşmediğini teyit ediyor.



